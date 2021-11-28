Ємельяненко вибачився за ганебну поразку у першому раунді (відео)

Російський боєць програв супернику, який значно поступався габаритами.

У суботу, 27 листопада, у Сиктивкарі (Республіка Комі, Росія) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств, головною подією якого став бій між бразильцем Марсіо Сантосом та росіянином Олександром Ємельяненком.

Повне відео бою опубліковано на YouTube-каналі FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

На четвертій хвилині першого раунду Марсіо, який зазвичай б’ється в напівсередній вазі, вдало провів задушливий прийом, змусивши важковаговика здатися.

Відео зупинки бою Марсіо Сантос — Олександр Ємельяненко:

Повне відео бою Марсіо Сантос — Олександр Ємельяненко:

Ця поразка стала 9-ою в кар’єрі для Ємельяненка, на рахунку якого 28 перемог та одна нічия. Сантос здобув 17 перемогу в профі при 6 поразках. Зазначимо, Олександр погодився на поєдинок з бразильцем на короткому повідомленні. 10 днів до бою В’ячеслав Василевський знявся з турніру через хворобу.

Наступного дня Олександр вибачився перед вболівальниками за поразку.

"Насамперед хочу вибачитися перед усіма моїми вболівальниками, яких я не зміг потішити своєю перемогою", — написав Ємельяненко на своїй сторінці в Instagram.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боєць ММА під час бою скуштував кров суперника.