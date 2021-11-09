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"Діма розігрівся": український боєць ММА спробував на смак кров суперника під час бою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Яцько Новина оновлена 09 листопада 2021, 18:45
Дмитро Яцько

Дивний випадок трапився на вечорі ММА у столиці України.

На вечорі змішаних єдиноборств Mad Cage від B1, що пройшов у Києві, "особливо відзначився" український боєць ММА Дмитро Яцько, який в якийсь момент захотів спробувати на смак кров суперника.

Під час поєдинку основного карда у ваговій категорії до 61 кг проти ізраїльтянина Девіда Альмайо Яцко пустив кров супернику, а під час невеликої паузи долонею зібрав її з тіла опонента, а згодом демонстративно спробував на смак. Коментатори відзначили гру на публіку від українця та лише посміялися з таких дій. "Діма розігрівся", — пожартувала диктор.

Зазначимо, у результаті Дмитро переміг Девіда одноголосним рішенням суддів. На рахунку українця три перемоги у трьох боях.

Відео дивної витівки Яцько доступне в мережі:

Повне відео бою Дмитро Яцько — Девід Альмайо:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обличчя легенди ММА Френкі Едгара змінилося до невпізнання під час нокауту на вечорі UFC 268 у Нью-Йорку. Крім того, вражаючий нокаут стався на претендентському турнірі UFC. Також, ще один неймовірний нокаут був зафіксований на вечорі ММА в ОАЕ.

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#Змішані єдиноборства
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