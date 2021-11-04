Рус

Унікальний подвійний нокдаун та кіношний нокаут "вертухою": в UFC пройшов бій року (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
421
Йонас Білхаріньо Новина оновлена 04 листопада 2021, 13:39
Йонас Білхаріньо

Бійці видали неймовірний поєдинок.

На турнірі UFC Contender Series відбувся, мабуть, найнезвичайніший поєдинок у світі змішаних єдиноборств року.

Йонас Білхаріньо та Ханаан Кавайхе влаштували рубку в октагоні. Вже в другому раунді бійці відправили один одного в нокдаун забороненими ударами нижче пояса. Згодом президент UFC Дана Уайт зізнався, що ніколи такого не бачив. Потім бій продовжився, а в 3-му раунді Білхаріньо зненацька виконав хай-кік у голову супернику. Після кіношної "вертухи" Кавайхе похитнувся і впав — добивання не знадобилося.

Відео рідкісного подвійного нокдауну в бою Йонас Білхаріньо — Ханаан Кавайхе :

Відео кіношного нокауту в бою Йонас Білхаріньо — Ханаан Кавайхе :

Примітно, що Уайт не запросив Білхаріньо до основної ліги UFC навіть після такого феноменального виступу.

Зазначимо, Йонас здобув 9 перемогу у профі при одній поразці, а Ханаан програв удруге при 6 перемогах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на турнірі UFC 267. Крім того, нещодавно в чемпіонському поєдинку з кікбоксингу відбувся нокаут року.

Теги:
#Нокаут #Змішані єдиноборства #UFC
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Україна
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Категорія
Гео Лерос
Гео Лерос жестом образив Зеленського та Єрмака (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ
Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці
Дата публікації
Категорія
Максим Галкін
Максим Галкін загримів у "чорний список" Мінкульту України
Дата публікації
Категорія
Катерина Крилова дала характеристику чоловікам у Рівному
"Міс Рівненщина" обурила українців, обізвавши земляків алкашами та злиднями (відео)