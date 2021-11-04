Унікальний подвійний нокдаун та кіношний нокаут "вертухою": в UFC пройшов бій року (відео)
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Бійці видали неймовірний поєдинок.
На турнірі UFC Contender Series відбувся, мабуть, найнезвичайніший поєдинок у світі змішаних єдиноборств року.
Йонас Білхаріньо та Ханаан Кавайхе влаштували рубку в октагоні. Вже в другому раунді бійці відправили один одного в нокдаун забороненими ударами нижче пояса. Згодом президент UFC Дана Уайт зізнався, що ніколи такого не бачив. Потім бій продовжився, а в 3-му раунді Білхаріньо зненацька виконав хай-кік у голову супернику. Після кіношної "вертухи" Кавайхе похитнувся і впав — добивання не знадобилося.
Відео рідкісного подвійного нокдауну в бою Йонас Білхаріньо — Ханаан Кавайхе :
Відео кіношного нокауту в бою Йонас Білхаріньо — Ханаан Кавайхе :
Примітно, що Уайт не запросив Білхаріньо до основної ліги UFC навіть після такого феноменального виступу.
Зазначимо, Йонас здобув 9 перемогу у профі при одній поразці, а Ханаан програв удруге при 6 перемогах.
Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на турнірі UFC 267. Крім того, нещодавно в чемпіонському поєдинку з кікбоксингу відбувся нокаут року.
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