Унікальний подвійний нокдаун та кіношний нокаут "вертухою": в UFC пройшов бій року (відео)

Бійці видали неймовірний поєдинок.

На турнірі UFC Contender Series відбувся, мабуть, найнезвичайніший поєдинок у світі змішаних єдиноборств року.

Йонас Білхаріньо та Ханаан Кавайхе влаштували рубку в октагоні. Вже в другому раунді бійці відправили один одного в нокдаун забороненими ударами нижче пояса. Згодом президент UFC Дана Уайт зізнався, що ніколи такого не бачив. Потім бій продовжився, а в 3-му раунді Білхаріньо зненацька виконав хай-кік у голову супернику. Після кіношної "вертухи" Кавайхе похитнувся і впав — добивання не знадобилося.

Відео рідкісного подвійного нокдауну в бою Йонас Білхаріньо — Ханаан Кавайхе :

Відео кіношного нокауту в бою Йонас Білхаріньо — Ханаан Кавайхе :

Примітно, що Уайт не запросив Білхаріньо до основної ліги UFC навіть після такого феноменального виступу.

Зазначимо, Йонас здобув 9 перемогу у профі при одній поразці, а Ханаан програв удруге при 6 перемогах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на турнірі UFC 267. Крім того, нещодавно в чемпіонському поєдинку з кікбоксингу відбувся нокаут року.