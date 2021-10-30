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Боєць ММА опинився у тяжкому нокауті, налетівши на коліно суперника (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Лерон Мерфі ефектно нокаутував Маквана Амірхані Новина оновлена 30 жовтня 2021, 20:21
Лерон Мерфі ефектно нокаутував Маквана Амірхані

У попередньому карді UFC 267 було зафіксовано видовищний нокаут.

У суботу, 30 жовтня, на "Бійцівському острові UFC" проходить великий вечір змішаних єдиноборств Ян Блахович — Гловер Тейшейра. У попередньому карді турніру глядачі стали свідками ефектного нокауту.

У поєдинку напівлегковаговиків (до 66 кг) небитий англієць Лерон Мерфі нокаутував фіна Маквана Амірхані. У другому раунді фін спробував пройти в ноги супернику, але нарвався на жахливої сили удар коліном у голову, після чого впав на канвас. Мерфі на прізвисько "Чудо" відразу почав добивати опонента, і рефері зупинив бій, зафіксувавши нокаут.

Відео нокауту в бою Лерон Мерфі — Макван Амірхані:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіянин Федір Ємельяненко нокаутував величезного американця Тімоті Джонсона на вечорі Bellator у Москві.

До речі, нещодавно в жахливий нокаут улетів знаменитий кікбоксер Джорджіо Петросян. Крім того, український боєць змішаного стилю Ігор Потеря яскравим нокаутом гарантував собі контракт з UFC. Також друг Кріштіану Роналду Бадр Харі сенсаційно опинився в нокауті на вечорі боїв у Роттердамі.

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#Нокаут #UFC
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