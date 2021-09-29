"Тепер про Україну точно дізнаються": боєць Потеря побив поляка і потрапив в UFC (відео)

Ігор Потеря підпише контракт з UFC.

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря в поєдинку Contender Series Дани Уайта здобув вражаючу перемогу і гарантував контракт з UFC — головною лігою ММА у світі.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

На шляху до заповітної мети українець переміг поляка Лукаша Судольські. Уже в першому раунді Потеря пішов в атаку, серією ударів повалив суперника, а потім добив опонента — рефері втрутився і зафіксував технічний нокаут. Цей успіх дозволив українцю потрапити в UFC.

Відразу ж після поєдинку Потеря пообіцяв президенту UFC Дані Уайту вивчити англійську мову протягом року. Крім того, український боєць подякував уболівальникам за підтримку і заявив, що почав шлях до титулу.

"Тепер про Україну точно дізнаються в найкрутішій лізі світу, ми точно цього гідні. Вірю, що незабаром багато наших хлопців будуть підкорювати UFC. Спасибі всім близьким, ваша підтримка дуже відчувається і допомагає. Очолювати турніри UFC мені сподобалося, продовжу цю традицію ", — написав боєць після перемоги.

Потеря є чемпіоном українського промоушена WWFC в напівважкій вазі. На його рахунку 20 перемог при двох поразках.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорсткий нокаут на вечорі Bellator 266.