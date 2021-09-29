"Теперь об Украине точно узнают": боец Потеря избил поляка и попал в UFC (видео)

Игорь Потеря подпишет контракт с UFC.

Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря в поединке Contender Series Даны Уайта добыл впечатляющую победу и гарантировал контракт с UFC — главной лигой ММА в мире.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей страничке в Instagram.

На пути к заветной цели украинец победил поляка Лукаша Судольски. Уже в первом раунде Потеря пошел в атаку, серией ударов повалил соперника, а затем добил оппонента — рефери вмешался и зафиксировал технический нокаут. Этот успех позволил украинцу попасть в UFC.

Сразу же после поединка Потеря пообещал президенту UFC Дане Уайту выучить английский язык в течении года. Кроме того, украинский боец поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что начал путь к титулу.

"Теперь об Украине точно узнают в самой крутой лиге мира, мы точно этого достойны. Верю, что в скором времени много наших парней будут покорять UFC. Спасибо всем близким, ваша поддержка очень чувствуется и помогает. Возглавлять турниры UFC мне понравилось, продолжу эту традицию", — написал боец после победы.

Потеря является чемпионом украинского промоушена WWFC в полутяжелом дивизионе. На его счету 20 побед при двух поражениях.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере Bellator 266.