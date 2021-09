Боец ММА ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

Вечер боев от Bellator удался на славу.

В ночь на воскресенье, 19 сентября (время киевское), в американском Сан-Хосе (штат Калифорния) прошел большой вечер профессионального ММА — Bellator 266.

В карде шоу зрители стали свидетелями ярких нокаутов. К примеру, американец Абрахам Ваесау уже в первом раунде нокаутировал своего соотечественника Альберта Гонсалеса. Абрахам потряс соперника, а затем добил его.

Еще один нокаут в первом раунде добыл представитель США Нейман Грейси, который на второй минуте боя забил у сетки своего соотечественника Марка Леммингера.

Еще один американец Эдвин Де Лос Сантос дебютировал в промоушене впечатляющей досрочной победой в 1-м раунде над Джонатаном Адамсом.

В главном бою шоу Фил Дэвис решением судей победил Йоэля Ромеро. К слову, Ромеро принял бой в возрасте 44 лет. Это был его дебютный поединок в промоушене Bellator. Ранее он успешно выступал в UFC, где три раза становился претендентом на чемпионский пояс.

