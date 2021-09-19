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Боєць ММА ударами-бомбами нокаутував суперника (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Абрахам Ваесау Новина оновлена 19 вересня 2021, 20:10
Абрахам Ваесау

Вечір боїв від Bellator вдався на славу.

У ніч на неділю, 19 сентября (час київський), в американському Сан-Хосе (штат Каліфорнія) пройшов великий вечір професійного ММА — Bellator 266.

У карді шоу глядачі стали свідками яскравих нокаутів. Наприклад, американець Абрахам Ваесау вже в першому раунді нокаутував свого співвітчизника Альберта Гонсалеса. Абрахам ошелешив суперника, а потім добив його.

Ще один нокаут у першому раунді здобув представник США Нейман Грейсі, який на другій хвилині бою забив у сітки свого співвітчизника Марка Леммінгера.

Ще один американець Едвін Де Лос Сантос дебютував у промоушені вражаючою достроковою перемогою в 1-му раунді над Джонатаном Адамсом.

У головному бою шоу Філ Девіс рішенням суддів переміг Йоеля Ромеро. До слова, Ромеро прийняв бій у віці 44 років. Це був його дебютний поєдинок у промошені Bellator. Раніше він успішно виступав в UFC, де три рази ставав претендентом на чемпіонський пояс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що друг Роналду програв важким нокаутом на вечорі кікбоксингу в Роттердамі.

Теги:
#Змішані єдиноборства #Bellator
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