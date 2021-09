Боєць ММА ударами-бомбами нокаутував суперника (відео)

Вечір боїв від Bellator вдався на славу.

У ніч на неділю, 19 сентября (час київський), в американському Сан-Хосе (штат Каліфорнія) пройшов великий вечір професійного ММА — Bellator 266.

У карді шоу глядачі стали свідками яскравих нокаутів. Наприклад, американець Абрахам Ваесау вже в першому раунді нокаутував свого співвітчизника Альберта Гонсалеса. Абрахам ошелешив суперника, а потім добив його.

🖐 Turn It Up 🖐



Abraham Vaesau with the emphatic finish over @Big_Gonzales!



Tune in to the #Bellator266 prelims.



🔗 https://t.co/eFqVTINytN pic.twitter.com/oYvczY1zFV — BellatorMMA (@BellatorMMA) September 19, 2021

Ще один нокаут у першому раунді здобув представник США Нейман Грейсі, який на другій хвилині бою забив у сітки свого співвітчизника Марка Леммінгера.

Ще один американець Едвін Де Лос Сантос дебютував у промоушені вражаючою достроковою перемогою в 1-му раунді над Джонатаном Адамсом.

NASTY SHOT! 🦵💥



Edwin De Los Santos gets the W in his Bellator MMA debut.
#Bellator266 prelims.



▶️ https://t.co/eFqVTINytN pic.twitter.com/6sXhCppQDQ — BellatorMMA (@BellatorMMA) September 18, 2021

У головному бою шоу Філ Девіс рішенням суддів переміг Йоеля Ромеро. До слова, Ромеро прийняв бій у віці 44 років. Це був його дебютний поєдинок у промошені Bellator. Раніше він успішно виступав в UFC, де три рази ставав претендентом на чемпіонський пояс.

