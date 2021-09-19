Боєць ММА ударами-бомбами нокаутував суперника (відео)
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Вечір боїв від Bellator вдався на славу.
У ніч на неділю, 19 сентября (час київський), в американському Сан-Хосе (штат Каліфорнія) пройшов великий вечір професійного ММА — Bellator 266.
У карді шоу глядачі стали свідками яскравих нокаутів. Наприклад, американець Абрахам Ваесау вже в першому раунді нокаутував свого співвітчизника Альберта Гонсалеса. Абрахам ошелешив суперника, а потім добив його.
🖐 Turn It Up 🖐— BellatorMMA (@BellatorMMA) September 19, 2021
Abraham Vaesau with the emphatic finish over @Big_Gonzales!
Tune in to the #Bellator266 prelims, brought to you by @monsterenergy and fueled by @ampm.
🔗 https://t.co/eFqVTINytN pic.twitter.com/oYvczY1zFV
Ще один нокаут у першому раунді здобув представник США Нейман Грейсі, який на другій хвилині бою забив у сітки свого співвітчизника Марка Леммінгера.
🔥 @NeimanGracie scores his first career win via TKO!— BellatorMMA (@BellatorMMA) September 19, 2021
Tune in to #Bellator266 LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/qOgKW9gw8x
Ще один американець Едвін Де Лос Сантос дебютував у промоушені вражаючою достроковою перемогою в 1-му раунді над Джонатаном Адамсом.
NASTY SHOT! 🦵💥— BellatorMMA (@BellatorMMA) September 18, 2021
Edwin De Los Santos gets the W in his Bellator MMA debut.#Bellator266 prelims, brought to you by @monsterenergy and fueled by @ampm.
▶️ https://t.co/eFqVTINytN pic.twitter.com/6sXhCppQDQ
У головному бою шоу Філ Девіс рішенням суддів переміг Йоеля Ромеро. До слова, Ромеро прийняв бій у віці 44 років. Це був його дебютний поєдинок у промошені Bellator. Раніше він успішно виступав в UFC, де три рази ставав претендентом на чемпіонський пояс.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що друг Роналду програв важким нокаутом на вечорі кікбоксингу в Роттердамі.
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