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Друг Роналду тричі відправляв суперника в нокдаун, а потім опинився в важкому нокауті (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Бадр Харі і Кріштіану Роналду Новина оновлена 07 вересня 2021, 18:58
Бадр Харі і Кріштіану Роналду

Бадр Харі програв нокаутом в своєму останньому бою.

У минулий уїк-енд в Роттердамі (Нідерланди) друг Кріштіану Роналду марокканець Бадр Харі в рамках головного бою вечора кікбоксингу Glory 78 поборовся з поляком Аркадіушем Вжосеком.

36-річний дворазовий фіналіст турніру K-1 World Grand Prix Харі тричі відправляв опонента в нокдаун, проте непоступливий поляк і не думав здаватися. А в другому раунді польський кікбоксер несподіваним ударом ногою вирубив Бадра. Поєдинок завершився після відліку рефері.

Відео нокауту в бою Бадр Харі — Аркадіуш Вжосек:

Для Харі це ураження стало 17-м в 106 поєдинках. Вжосек, в свою чергу, добув свою 14-ту перемогу при п’яти поразках.

Відзначимо, про дружбу марокканця з зірковим футболістом стало відомо п’ять років тому, коли Кріштіану виступав за мадридський "Реал". Роналду частенько літав в Марракеш до Бадра, що породило безліч чуток. Дана обставина змусила президента "Реала" Флорентіно Переса заборонити португальцю літати до товариша в робочі дні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українську боксерку "засудили" в Туреччині. Інна Статкевич володіла відчутною перевагою по ходу бою з Серен Четін, але перемогу за підсумками шести раундів віддали місцевій спортсменці.

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