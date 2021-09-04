Українська боксерка постраждала від суддівського свавілля в Туреччині (відео)

Інна Статкевич програла бій в Туреччині.

Українська боксерка Інна Статкевич (4-3, 0 КО) на вечорі боксу за участю Олександра Бабича в Стамбулі досить спірно програла бій місцевій спортсменці.

Про це повідомляє luckypunchnet.

26-річна уродженка Черкас в своєму сьомому бою в профі поступилася місцевій боксерці Серен Четін (9-0, 6 КО). Незважаючи на тотальне домінування українки в рингу протягом всієї сутички, всі судді віддали перемогу непереможній Четін.

"Друзі, хочу подякувати вам за підтримку. Прикро усвідомлювати, але судді винесли несправедливий вердикт, хоча всі бачили, як проходив бій. Я віддала всю себе в ринзі, аби не залишити сумнівів рефері, але, схоже, що цього в сучасному боксі недостатньо. Вночі і вранці я отримала багато смс від українців та турків, які хочуть мене підтримати та пишуть, що для них переможцем поєдинку є я. Хочу всім подякувати, для мене дуже цінне кожне слово, яке мені написали. Я не збираюсь опускати руки, відпочину і прийму новий виклик. З вашою підтримкою все вийде", — написала Статкевич на своїй сторінці в Instagram.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Олімпійських іграх в Токіо від суддівського свавілля постраждав український боксер-чемпіон.