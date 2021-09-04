Укр

Украинская боксерша пострадала от судейского беспредела в Турции (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Инна Статкевич Новость обновлена 04 сентября 2021, 15:17
Инна Статкевич

Инна Статкевич проиграла бой в Турции.

Украинская боксерша Инна Статкевич (4-3, 0 КО) на вечере бокса с участием Александра Бабича в Стамбуле достаточно спорно проиграла бой местной спортсменке.

Об этом сообщает luckypunchnet.

26-летняя уроженка Черкасс в своем седьмом бою в профи уступила местной боксерше Серен Четин (9-0, 6 КО). Несмотря на тотальное доминирование украинки в ринге на протяжении всей схватки, все судьи отдали победу непобедимой Четин.

"Друзья, хочу поблагодарить вас за поддержку. Обидно осознавать, но судьи вынесли несправедливый вердикт, хотя все видели, как проходил бой. Я отдала всю себя в ринге, чтобы не оставить сомнений рефери, но, похоже, что этого в современном боксе недостаточно. Ночью и утром я получила много смс от украинцев и турок, которые хотят меня поддержать и пишут, что для них победителем поединка являюсь я. Хочу всех поблагодарить, для меня очень ценно каждое слово, которое мне написали. Я не собираюсь опускать руки, отдохну и приму новый вызов. С вашей поддержкой все получится", — написала Статкевич на своей страничке в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Олимпийских играх в Токио от судейского беспредела пострадал украинский боксер-чемпион.

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