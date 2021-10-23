Ємельяненко ефектною "двійкою" вирубив американця (відео)
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У столиці Росії пройшло шоу Bellator 269.
У суботу, 23 жовтня, в Москві відбувся великий вечір змішаних єдиноборств від компанії Bellator, в головному бою якого в клітці билися важковаговики Федір Ємельяненко і Тімоті Джонсон.
Уже в першому раунді Ємельяненко зловив суперника ефектною двійкою. Після першого попадання Джонсон втратив рівновагу, а другий удар виявився фатальним для американця. Таким чином, на рахунку 45-річного росіянина 40 перемог при 6 поразках. 36-річний американець Джонсон, в свою чергу, може похвалитися 15 перемогами при 8 поразках.
Відео нокауту в бою Ємельяненко — Джонсон:
В основному карді росіянин Анатолій Токов роздільним рішенням суддів переміг співвітчизника Шарафа Давлатмуродова.
Росіянин Усман Нурмагомедов "задушив" фіна Патріка Пієтіля в першому раунді.
Росіянин Віталій Мінаков технічним нокаутом програв суринамцю Саїду Соума.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на попередньому вечорі ММА від Bellator в нокауті опинився чемпіон промоушена у важкій вазі американець Райан Бейдер.
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