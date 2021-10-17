Чемпіон Bellator опинився в нокауті за хвилину (відео)

В Bellator відбулися півфінали Гран-прі в напівважкій вазі.

У ніч на неділю, 17 жовтня (час київський), в Фініксі (штат Арізона, США) відбувся великий вечір єдиноборств від промоушена Bellator, в якому недавно спалахнув скандал через "пограбування" одного з бійців. В основному карді шоу ММА виступили американці Корі Андерсон і Райан Бейдер.

Поєдинок проходив в рамках півфіналу Гран-прі Bellator в напівважкій вазі. Уже після першого розміну ударами Корі відправив колишнього чемпіона організації в цій вазі і чинного чемпіона у важкому дивізіоні на настил рингу. Потім Андерсон нещадно добив опонента, а рефері зафіксував технічний нокаут на 51-й секунді дуелі.

Відео нокауту в бою Корі Андерсон — Райан Бейдер:

Відзначимо, в іншому півфіналі чемпіон промоушена в напівважкій вазі росіянин Вадим Нємков в 4-му раунді здобув перемогу над претендентом з Литви Джуліусом Енглікасом.

Кращі моменти бою Нємков — Енглікас:

Сітка турніру:

Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут у виконанні бійця Bellator.