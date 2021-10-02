Бій ММА Ліма — Пейдж завершився скандалом (відео)

У світі єдиноборств черговий скандал.

У ніч на 2-е жовтня в Лондоні (Великобританія) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств від промоушена Bellator, який нещодавно провів пам’ятне шоу в Сан-Хосе (США).

На арені SSE в головному поєдинку Bellator 267 зустрілися бразилець Дуглас Ліма і місцевий боєць Майкл Пейдж. Для вікових суперників цей поєдинок став другим очним протистоянням (в 1-му перемогу нокаутом здобув 33-річний бразилець). У Лондоні 34-річний британець зумів взяти реванш, перемігши опонента роздільним рішенням суддів. Даний вердикт багато хто вважає "пограбуванням" Ліми, і в мережі повно незадоволених суддівським свавіллям.

Кращі моменти бою Дуглас Ліма — Майкл Пейдж:

Під відео з оголошенням результатів бою чимало коментарів про упереджене суддівство:

Користувачі незадоволені суддівським рішенням в бою Ліма — Пейдж

Статистика бою також на стороні бразильця.

У 2019 Дуглас нокаутував Майкла в другому раунді.

Для Пейджа успіх на батьківщині приніс 20-ту перемогу в кар’єрі при одній поразці. Ліма, в свою чергу, програв в 9-й раз, маючи в своєму активі 32 перемоги. Українським любителям ММА бразилець запам’ятався своїм поєдинком проти Ярослава Амосова, який в бою з Дугласом став першим чемпіоном Bellator з України.

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