Бой ММА Лима - Пейдж завершился скандалом (видео)

В мире единоборств очередной скандал.

В ночь на 2-е октября в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер смешанных единоборств от промоушена Bellator, который недавно провел запоминающееся шоу в Сан-Хосе (США).

На арене SSE в главном поединке Bellator 267 встретились бразилец Дуглас Лима и местный боец Майкл Пейдж. Для возрастных соперников этот поединок стал вторым очным противостоянием (в 1-м победу нокаутом одержал 33-летний бразилец). В Лондоне 34-летний британец сумел взять реванш, победив оппонента раздельным решением судей. Данный вердикт многие посчитали "ограблением" Лимы, и в сети полно недовольных судейским произволом.

Лучшие моменты боя Дуглас Лима — Майкл Пейдж:

Под видео с оглашением результатов боя немало упреков в предвзятом судействе:

Пользователи недовольны судейским решением в бою Лима - Пейдж

Статистика боя также на стороне бразильца.

В 2019 году Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.

Для Пейджа успех на родине принес 20-ю победу в карьере при одном поражении. Лима, в свою очередь, проиграл в 9-й раз, имея в своем активе 32 победы. Украинским любителям ММА бразилец запомнился своим поединком против Ярослава Амосова, который в бою с Дугласом стал первым чемпионом Bellator из Украины.

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