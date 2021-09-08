Рус

"Нехай диктує свої правила в Дагестанських горах: російська боксерка наїхала на Нурмагомедова

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Ангеліна Семенова і Хабіб Нурмагомедов Новина оновлена 08 вересня 2021, 18:13
Ангеліна Семенова і Хабіб Нурмагомедов

Хабібу Нурмагомедову пригадали його слова про ринг-гьорлз.

Російська боксерка Ангеліна Семенова прокоментувала слова колишнього бійця ММА Хабіба Нурмагомедова, який раніше заявив, що не розуміє, для чого в змішаних єдиноборствах потрібні ринг-гьорлз.

Коментар Семенової доступний на mma.metaratings.ru.

За словами Ангеліни, Нурмагомедов намагається принести свої правила з Дагестанських гір в цивілізоване суспільство. Семенова нагадала Хабібу, що на дворі 21-е століття і зараз чоловіки і жінки рівні, а ринг-гьорлз в бійцівських шоу виступають в ролі "вишеньки на торті".

"Хабібу давно пора йти від сексизму, до якого він звик у Дагестанських горах", — заявила Семенова.

Хабіб Нурмагомедов є непереможним бійцем ММА, який виграв 29 професійних поєдинків поспіль. Крім того, росіянин завершив кар’єру, будучи чемпіоном UFC у легкому дивізіоні. Покінчивши з боями, Хабіб нерідко вривається в інформаційний простір своїми скандальними висловлюваннями, зокрема він підтримав хвилю ненависті мусульман до президента Франції Макрона.

Навчання відбудуться на північний схід від України.
Україна
Біля кордону військ немає — прикордонна служба України готується до російсько-білоруських навчань "Захід-2021"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Навчання відбудуться на північний схід від України.
Біля кордону військ немає — прикордонна служба України готується до російсько-білоруських навчань "Захід-2021"
Дата публікації
Категорія
Український фінансист Сергій Фурса
Сергій Фурса: Сьогодні українці живуть краще, ніж будь-коли. Але наші люди люблять прибіднятися
Дата публікації
Категорія
Екс-нардеп Геннадій Москаль
Підготовку до зими провалено, як і вакцинацію. Невдоволення скоро виллється на вулиці, — Геннадій Москаль
Дата публікації
Категорія
Будівля Рейхстагу: згідно з інформацією "Spiegel" кілька членів ХДС намагалися стягнути борги німецької компанії в Україні.
Скандал в Німеччині: партія Меркель лобіювала інтереси сумнівної компанії і вибивала борги в України
Дата публікації
Категорія
Збірна України з волейболу
Збірна України вийшла у плей-офф Євро, де може зустрітися з Росією