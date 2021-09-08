"Нехай диктує свої правила в Дагестанських горах: російська боксерка наїхала на Нурмагомедова

Хабібу Нурмагомедову пригадали його слова про ринг-гьорлз.

Російська боксерка Ангеліна Семенова прокоментувала слова колишнього бійця ММА Хабіба Нурмагомедова, який раніше заявив, що не розуміє, для чого в змішаних єдиноборствах потрібні ринг-гьорлз.

Коментар Семенової доступний на mma.metaratings.ru.

За словами Ангеліни, Нурмагомедов намагається принести свої правила з Дагестанських гір в цивілізоване суспільство. Семенова нагадала Хабібу, що на дворі 21-е століття і зараз чоловіки і жінки рівні, а ринг-гьорлз в бійцівських шоу виступають в ролі "вишеньки на торті".

"Хабібу давно пора йти від сексизму, до якого він звик у Дагестанських горах", — заявила Семенова.

Хабіб Нурмагомедов є непереможним бійцем ММА, який виграв 29 професійних поєдинків поспіль. Крім того, росіянин завершив кар’єру, будучи чемпіоном UFC у легкому дивізіоні. Покінчивши з боями, Хабіб нерідко вривається в інформаційний простір своїми скандальними висловлюваннями, зокрема він підтримав хвилю ненависті мусульман до президента Франції Макрона.