Укр

"Пускай диктует свои правила в Дагестанских горах: российская боксерша наехала на Нурмагомедова

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Ангелина Семенова и Хабиб Нурмагомедов Новость обновлена 08 сентября 2021, 18:13
Ангелина Семенова и Хабиб Нурмагомедов

Хабибу Нурмагомедову припомнили его слова о ринг-герлз.

Российская боксерша Ангелина Семенова прокомментировала слова бывшего бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который ранее заявил, что не понимает, для чего в смешанных единоборствах нужны ринг-герлз. Хабиб назвал их "самыми бесполезными в единоборствах".

Комментарий Семеновой доступен на mma.metaratings.ru.

По словам Ангелины, Нурмагомедов пытается принести свои правила из Дагестанских гор в цивилизованное общество. Семенова напомнила Хабибу, что на дворе 21-й век и сейчас мужчины и женщины равны, а ринг-герлз в бойцовских шоу выступают в роли "вишенки на торте".

"Хабибу давно пора уходить от сексизма, к которому он привык в Дагестанских горах", — заявила Семенова.

Хабиб Нурмагомедов является непобедимым бойцом ММА, выигравши 29 профессиональных поединков подряд. Кроме того, россиянин завершил карьеру, будучи чемпионом UFC в легком дивизионе. Покончив с боями, Хабиб нередко врывается в информационное пространство своими скандальными высказываниями, в частности он поддержал волну ненависти мусульман к президенту Франции Макрону.

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