Хабиб Нурмагомедов поддержал волну ненависти мусульман к Макрону

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Соответствующий пост он выложил у себя в Инстаграме.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите", - написал Нурмагомедов.

Как сообщалось ранее, 16 октября в Париже москвич Абдулак Энзоров обезглавил учителя Самюэля Пати, которые незадолго до инцидента показывал детям карикатуры издания Charlie Hebdo, назвав их демонстрацией свободы слова.

Убийство учителя Энзоров назвал "казнью за оскорбление пророка".

23 октября президент Франции выступил на траурной церемонии, где заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал защитить светские ценности страны. Также он заявил, что Франция не станет отказываться от публикации карикатур.

Это его заявление вызвало волну осуждения у исламского мира.

В ряде стран прошли массовые демонстрации, на которых участники жгли портреты Макрона и французские флаги. А в некоторых странах был объявлен бойкот французских товаров.

Не остался в стороне и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил Макрона в том, что, поддерживая публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, французский президент сам становится похож на террориста и "завуалированно призывает мусульман совершать теракты".

Впрочем, ряд европейских лидеров вступились за Макрона. В частности его поддержала Германия, Италия и Нидерланды.

29 октября во французской Ницце произошло нападение на прихожан церкви, в результате теракта погибло три человека.