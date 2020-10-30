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Хабиб Нурмагомедов поддержал волну ненависти мусульман к Макрону

Хабиб Нурмагомедов поддержал волну ненависти мусульман к Макрону
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. 

Соответствующий пост он выложил у себя в Инстаграме. 

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите", - написал Нурмагомедов. 

 
 
 
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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. - ‎قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية ‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى ‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين - Holy Quran 33:57 ------------------ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

 

Как сообщалось ранее, 16 октября в Париже москвич Абдулак Энзоров обезглавил учителя Самюэля Пати, которые незадолго до инцидента показывал детям карикатуры издания Charlie Hebdo, назвав их демонстрацией свободы слова. 

Убийство учителя Энзоров назвал "казнью за оскорбление пророка". 

23 октября президент Франции выступил на траурной церемонии, где заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал защитить светские ценности страны. Также он заявил, что Франция не станет отказываться от публикации карикатур. 

Это его заявление вызвало волну осуждения у исламского мира. 

В ряде стран прошли массовые демонстрации, на которых участники жгли портреты Макрона и французские флаги. А в некоторых странах был объявлен бойкот французских товаров. 

Не остался в стороне и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он обвинил Макрона в том, что, поддерживая публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, французский президент сам становится похож на террориста и "завуалированно призывает мусульман совершать теракты". 

Впрочем, ряд европейских лидеров вступились за Макрона. В частности его поддержала Германия, Италия и Нидерланды. 

29 октября во французской Ницце произошло нападение на прихожан церкви, в результате теракта погибло три человека. 

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Все по теме:

Франция, Хабиб Нурмагомедов, Эммануэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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