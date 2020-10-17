Выходец из Чечни обезглавил учителя, показавшего детям карикатуры Charlie Hebdo: все подробности

В сети появилась более подробная информация о жутком убийстве педагога в Париже.

Сегодня, 17 октября в Париже обезглавили местного учителя. Предварительно все произошло после того, как на уроке мужчина назвал карикатуры на пророка Мухаммеда примером свободы слова.

Об этом проинформировали "База".

Позднее убийца был застрелен во время задержания, когда тот попытался напасть на полицейских с ножом.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого, после того, как в одном из твиттер-аккаунтов была опубликована фотография отрезанной головы. Имя акаунта – Tchetchene_270 – "Чечен_270", сейчас он заблокирован.

По предварительным данным, французская полиция установила личность застреленного ими мужчины, который ранее обезглавил педагога в окрестностях Парижа. Им оказался 18-летний Абдулак Анзоров.

В консульстве РФ во Франции подтвердили, что по делу об убийстве педагога в пригороде Парижа проходит 18-летний москвич. Его ник в твиттере – "Чечен_270".

Прокуроры по борьбе с терроризмом заявили, что они рассматривают убийство как "убийство в связи с террористической организацией".

Однако достоверность этой информации еще выясняется.