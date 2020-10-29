В Ницце мужчина обезглавил женщину в церкви (видео с места)

В базилике Нотр-Дам во французской Ницце в четверг, 29 октября, неизвестный мужчина напал на прихожан. Одна женщина обезглавлена.

Об этом сообщает телеграмм-канал Вaza.

"Количество жертв нападения в Ницце возросло до трёх человек. СМИ уточняют, что одна женщина была обезглавлена, мужчину убили ударом ножа в шею, обстоятельства гибели ещё одного человека пока неизвестны, возможно, речь идёт о самом нападавшем", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация о том, что нападавший был всего лишь ранен. Мужчина арестован муниципальной полицией.

Мэр Ниццы назвал произошедшее в базилике терактом.

Летом 2020 в британском городе Рединг мужчина с ножом убил трех человек.