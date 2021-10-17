Чемпион Bellator улетел в нокаут за минуту (видео)

В Bellator состоялись полуфиналы Гран-при среди полутяжеловесов.

В ночь на воскресенье, 17 октября (время киевское), в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся большой вечер единоборств от промоушена Bellator, в котором недавно вспыхнул скандал из-за "ограбления" одного из бойцов. В основном карде шоу ММА выступили американцы Кори Андерсон и Райан Бейдер.

Поединок проходил в рамках полуфинала Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Уже после первого размена ударами Кори отправил бывшего чемпиона организации в этом весе и действующего чемпиона в тяжелом дивизионе на настил ринга. Затем Андерсон беспощадно добил оппонента, а рефери зафиксировал технический нокаут на 51-й секунде дуэли.

Видео нокаута в бою Кори Андерсон — Райан Бейдер:

Отметим, в другом полуфинале чемпион промоушена в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков в 4-м раунде добыл победу над претендентом из Литвы Джулиусом Энгликасом.

Лучшие моменты боя Немков - Энгликас:

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Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте в исполнении бойца Bellator.