Укр

Чемпион Bellator улетел в нокаут за минуту (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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Кори Андерсон — Райан Бейдер Новость обновлена 17 октября 2021, 12:48
Кори Андерсон — Райан Бейдер

В Bellator состоялись полуфиналы Гран-при среди полутяжеловесов.

В ночь на воскресенье, 17 октября (время киевское), в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся большой вечер единоборств от промоушена Bellator, в котором недавно вспыхнул скандал из-за "ограбления" одного из бойцов. В основном карде шоу ММА выступили американцы Кори Андерсон и Райан Бейдер.

Поединок проходил в рамках полуфинала Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Уже после первого размена ударами Кори отправил бывшего чемпиона организации в этом весе и действующего чемпиона в тяжелом дивизионе на настил ринга. Затем Андерсон беспощадно добил оппонента, а рефери зафиксировал технический нокаут на 51-й секунде дуэли.

Видео нокаута в бою Кори Андерсон — Райан Бейдер:

Отметим, в другом полуфинале чемпион промоушена в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков в 4-м раунде добыл победу над претендентом из Литвы Джулиусом Энгликасом.

Лучшие моменты боя Немков - Энгликас:

Сетка турнира:

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте в исполнении бойца Bellator.

Теги:
#Смешанные единоборства #Bellator
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