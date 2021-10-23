Емельяненко эффектной "двойкой" вырубил американца (видео)

В столице России прошло шоу Bellator 269.

В субботу, 23 октября, в Москве состоялся большой вечер смешанных единоборств от компании Bellator, в главном бою которого в клетке сразились тяжеловесы Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон.

Уже в первом раунде Емельяненко поймал соперника эффектной двойкой. После первого попадания Джонсон потерял равновесие, а второй удар оказался роковым для американца. Таким образом, на счету 45-летнего россиянина 40 побед при 6 поражениях. 36-летний американец Джонсон, в свою очередь, может похвастаться 15 победами при 8 поражениях.

Видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон:

В основном карде россиянин Анатолий Токов раздельным решением судей победил соотечественника Шарафа Давлатмуродова.

Россиянин Усман Нурмагомедов "задушил" финна Патрика Пиетилу в первом раунде.

Россиянин Виталий Минаков техническим нокаутом проиграл суринамцу Саиду Соуме.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на предыдущем вечере ММА от Bellator в нокауте оказался чемпион промоушена в тяжелом весе американец Райан Бейдер.