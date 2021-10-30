Укр

Боец ММА оказался в тяжелом нокауте, налетев на колено соперника (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Лерон Мерфи эффектно нокаутировал Маквана Амирхани Новость обновлена 30 октября 2021, 20:21
Лерон Мерфи эффектно нокаутировал Маквана Амирхани

В предварительном карде UFC 267 был зафиксирован зрелищный нокаут.

В субботу, 30 октября, на "Бойцовском острове UFC" проходит большой вечер смешанных единоборств Ян Блахович – Гловер Тейшейра. В предварительном карде турнира зрители стали свидетелями эффектного нокаута.

В поединке полулегковесов (до 66 кг) небитый англичанин Лерон Мерфи нокаутировал финна Маквана Амирхани. Во втором раунде финн попытался пройти в ноги сопернику, но нарвался на чудовищной силы удар коленом в голову, после чего упал на канвас. Мерфи по прозвищу "Чудо" тут же принялся добивать оппонента, и рефери остановил схватку, зафиксировав нокаут.

Видео нокаута в бою Лерон Мерфи — Макван Амирхани:

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиянин Федор Емельяненко нокаутировал огромного американца Тимоти Джонсона на вечере Bellator в Москве.

К слову, недавно в чудовищный нокаут улетел знаменитый кикбоксер Джорджио Петросян. Кроме того, украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря ярким нокаутом гарантировал себе контракт с UFC. Также друг Криштиану Роналду Бадр Хари сенсационно оказался в нокауте на вечере боев в Роттердаме.

Теги:
#Нокаут #UFC
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