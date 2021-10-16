Нокаут року: кікбоксер відправив суперника спати в чемпіонському бою (відео)

Кікбоксинг — видовищний вид єдиноборств.

У п’ятницю, 15 жовтня, в Сінгапурі відбувся великий вечір єдиноборств від промоушена ONE Championship, на якому глядачі стали свідками неймовірного нокауту в чемпіонському бою серед кікбоксерів.

У бою за титул тимчасового чемпіона в напівлегкій вазі зустрілися італієць Джорджіо Петросян і представник Таїланду Супербон Банчамек. У другому раунді сутичка завершилася достроково. Петросян притиснув опонента до сітки, проте нарвався на важкий удар ногою в щелепу. Банчамек виконав вбивчий хай-кік, після якого бій був тут же зупинений, а Джорджіо був доставлений в лікарню.

Відео нокауту в бою Джорджіо Петросян — Супербон Банчамек:

Додамо, що промоушен також опублікував відео цього нокауту в стилі "сповільненої зйомки":

Відзначимо, на рахунку Петросяна 104 перемоги, 3 поразки і 2 нічиї. Банчамек може похвалитися 112 успіхами при 34 поразках.

Нагадаємо, 29 жовтня на вечорі від ONE Championship виступить український кікбоксер Роман Крикля, який буде захищати титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про брутальний нокаут від "Гіганта" на вечорі боксу Еммануель Наваррете — Джоет Гонсалес.