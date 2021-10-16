Нокаут года: кикбоксер отправил соперника спать в чемпионском бою (видео)

Кикбоксинг — зрелищный вид единоборств.

В пятницу, 15 октября, в Сингапуре состоялся большой вечер единоборств от промоушена ONE Championship, на котором зрители стали свидетелями невероятного нокаута в чемпионском бою среди кикбоксеров.

В бою за титул временного чемпиона в полулегком весе встретились итальянец Джорджио Петросян и представитель Таиланда Супербон Банчамек. Во втором раунде схватка завершилась досрочно. Петросян прижал оппонента к сетке, однако нарвался на тяжелейший удар ногой в челюсть. Банчамек исполнил убийственный хай-кик, после которого бой был тут же остановлен, а Джорджио был доставлен в больницу.

Видео нокаута в бою Джорджио Петросян — Супербон Банчамек:

Добавим, что промоушен также опубликовал видео этого нокаута в стиле "замедленной съемки":

Отметим, на счету Петросяна 104 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Банчамек может похвастаться 112 успехами при 34 поражениях.

Напомним, 29 октября на вечере от ONE Championship выступит украинский кикбоксер Роман Крыкля, который будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте от "Гиганта" на вечере бокса Эммануэль Наваррете — Джоэт Гонсалес.