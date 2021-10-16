"Ковбой" побив претендента в боксерському поєдинку (відео)
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Еммануель Наваррете зупинив Джоета Гонсалеса.
У ніч на суботу, 16 жовтня (час київський), в Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір професійного боксу від компанії Top Rank, яка нещодавно організувала шоу Ф’юрі — Уайлдер 3.
У головному поєдинку вечора на ринг вийшли чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO мексиканець Еммануель Наваррете на прізвисько "Ковбой" і американський претендент Джоет Гонсалес. 26-річний Наваррете володів відчутною перевагою в ринзі і за підсумками 12 раундів виборов переконливу перемогу суддівським рішенням — 118-110 і 116-112 двічі.
Таким чином, "Ковбой", який програв в профі лише раз на зорі своїх виступів, здобув свою 35-ту перемогу в кар’єрі. 28-річний представник США програв вдруге, маючи на своєму рахунку 24 тріумфів.
Відзначимо, на Гонсалесі не було лиця після бою:
Кращі моменти бою Еммануель Наваррете — Джоет Гонсалес:
Раніше "Телеграф" повідомляв про видовищний нокаут на шоу Ф’юрі — Уайлдер 3, в рамках якого українець Віктор Вихрист ефектно "вирубив" американця Майка Маршалла в третьому раунді.
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