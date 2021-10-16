Укр

"Ковбой" избил претендента в боксерском поединке (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Наваррете - Гонсалес Новость обновлена 16 октября 2021, 11:18
Наваррете - Гонсалес

Эммануэль Наваррете остановил Джоэта Гонсалеса.

В ночь на субботу, 16 октября (время киевское), в Сан-Диего (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank, которая недавно организовала шоу Фьюри — Уайлдер 3.

В главном поединке вечера на ринг вышли чемпион мира в полулегком весе по версии WBO мексиканец Эммануэль Наваррете про прозвищу "Ковбой" и американский претендент Джоэт Гонсалес. 26-летний Наваррете владел ощутимым преимуществом в ринге и по итогам 12 раундов завоевал убедительную победу судейским решением — 118-110 и 116-112 дважды.

Таким образом, "Ковбой", который проиграл в профи лишь раз на заре своих выступлений, добыл свою 35-ю победу в карьере. 28-летний представитель США проиграл во второй раз, имея на своем счету 24 триумфа.

Отметим, на Гонсалесе не было лица после боя:

Лучшие моменты боя Эммануэль Наваррете — Джоэт Гонсалес:

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на шоу Фьюри — Уайлдер 3, в рамках которого украинец Виктор Выхрист эффектно вырубил американца Майка Маршалла в третьем раунде.

Теги:
#Бокс #Эммануэль Наваррете #Джоэт Гонсалес
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