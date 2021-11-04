Уникальный двойной нокдаун и киношный нокаут "вертухой": в UFC прошел бой года (видео)

Бойцы выдали невероятный поединок.

На турнире UFC Contender Series состоялся, пожалуй, самый необычный поединок в мире смешанных единоборств в году.

Йонас Билхариньо и Ханаан Кавайхэ устроили рубку в октагоне. Уже во втором раунде бойцы отправили друг друга в нокдаун запрещенными ударами ниже пояса. Позже президент UFC Дана Уайт признался, что никогда такого не видел. Затем бой продлился, а в 3-м раунде Билхариньо неожиданно исполнил хай-кик в голову сопернику. После киношной "вертухи" Кавайхэ пошатнулся и упал — добивания не понадобилось.

Видео редчайшего двойного нокдауна в бою Йонас Билхариньо — Ханаан Кавайхэ:

Видео киношного нокаута в бою Йонас Билхариньо — Ханаан Кавайхэ:

Примечательно, что Уайт не пригласил Билхариньо в основную лигу UFC даже после такого феноменального выступления.

Отметим, Йонас добыл 9 победу в профи при одном поражении, а Ханаан проиграл во второй раз при 6 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире UFC 267. Кроме того, недавно в чемпионском поединке по кикбоксингу произошел нокаута года.