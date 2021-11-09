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Обличчя бійця ММА змінило форму в момент нокауту (фото, відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Френкі Едгар після удару Марлона Вєра Новина оновлена 09 листопада 2021, 18:04
Френкі Едгар після удару Марлона Вєра

Страшне фото бійця ММА, що програв, завірусилося в мережі.

Минулого вікенду на турнірі UFC 268 у Нью-Йорку глядачі стали свідками не тільки неймовірного нокауту у виконанні важковаговика Кріса Барнетта, а й побачили, мабуть, захід легенди змішаних єдиноборств американця Френкі Едгара. Фото, зроблене в момент нокауту колишнього чемпіона, стало вірусним у мережі.

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Едгар у Нью-Йорку програв нокаутом своєму співвітчизнику Марлону Вєра. У третьому раунді Вєра завдав брутальний фронт-кік у голову супернику і той звалився на канвас — добивання не знадобилося. Один із фотографів упіймав кадр прямо в момент удару. На знімку видно, як обличчя Френкі набуло неприродної форми, що налякало користувачів мережі.

Відео нокауту в бою Френкі Едгар — Марлон Вєра:

Зазначимо, Едгар програв свій 10-й поєдинок у профі, маючи на своєму рахунку 24 перемоги та 1 нічию. Віра, у свою чергу, виграв 18-й бій у кар’єрі при 7 поразках та одній нічиїй.

Раніше "Телеграф" повідомляв про кіношний нокаут на претендентському турнірі UFC. Крім того, на шоу UFC стався страшний нокаутом коліном у голову.

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#Змішані єдиноборства
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