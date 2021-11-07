Боєць ММА став зіркою важкої ваги, вирубивши суперника ефектною "вертухою" (відео)

У UFC відбувся цікавий поєдинок.

У ніч на неділю, 7 листопада (час київський), у Нью-Йорку пройшов масштабний вечір змішаних єдиноборств UFC 268. У головному бою шоу Камару Усман рішенням суддів переміг Колбі Ковінгтона та захистив пояс чемпіона у напівсередній вазі. Але найвидовищніший поєдинок, мабуть, пройшов у попередньому карді.

Розігрівати публіку довірили представникам важкої ваги американцям Крісу Барнетту та Жану Вілланте. Вже в другому раунді Барнетт, зріст якого становить 175 см, а вага 120 кг, видовищним ударом ногою з розвороту впустив суперника на канвас, а потім серією брутальних ударів його нокаутував.

Відео ефектної "вертухи" в бою Кріс Барнетт — Жан Вілланте:

Додамо, що після перемоги Барнетт, котрий здобув свою першу перемогу в UFC, зробив ефектний кульбіт, приземлившись на п’яту точку.

На рахунку Кріса 22 перемоги за 7 поразок. Вілланте виграв 17 боїв, поступившись у 14 сутичках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у претендентському турнірі UFC глядачі стали свідками унікального бою з неймовірною розв’язкою.