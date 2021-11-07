Боец ММА стал звездой тяжелого веса, вырубив соперника эффектной "вертухой" (видео)
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В UFC состоялся занимательный поединок.
В ночь на воскресенье, 7 ноября (время киевское), в Нью-Йорке прошел масштабный вечер смешанных единоборств UFC 268. В главном бою шоу Камару Усман решением судей победил Колби Ковингтона и защитил пояс чемпиона в полусреднем весе. Но самый зрелищный поединок, пожалуй, прошел в предварительном карде.
Разогревать публику доверили представителям тяжелого веса американцам Крису Барнетту и Жану Вилланте. Уже во втором раунде Барнетт, рост которого составляет 175 см, а вес — 120 кг, зрелищным ударом ногой с разворота уронил соперника на канвас, а затем серией брутальных ударов нокаутировал его.
Видео эффектной "вертухи" в бою Крис Барнетт — Жан Вилланте:
Добавим, что после победы Барнетт, который добыл свою первую победу в UFC, сделал эффектный кульбит, приземлившись на пятую точку.
На счету Криса 22 победы при 7 поражениях. Вилланте выиграл 17 боев, уступив в 14 схватках.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в претендентском турнире UFC зрители стали свидетелями уникального боя с невероятной развязкой.
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