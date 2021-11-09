Укр

Лицо бойца ММА поменяло форму в момент нокаута (фото, видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
329
Фрэнки Эдгар после удара Марлона Вера Новость обновлена 09 ноября 2021, 18:04
Фрэнки Эдгар после удара Марлона Вера

Пугающее фото проигравшего бойца ММА завирусилось в сети.

В минувший уик-энд на турнире UFC 268 в Нью-Йорке зрители стали свидетелями не только невероятного нокаута в исполнении тяжеловеса Криса Барнетта, но и увидели, пожалуй, закат легенды смешанных единоборств американца Фрэнки Эдгара. Фото, сделанное в момент нокаута бывшего чемпиона, стало вирусным в сети.

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдгар в Нью-Йорке проиграл нокаутом своему соотечественнику Марлону Вера. В третьем раунде Вера нанес брутальный фронт-кик в голову сопернику и тот рухнул на канвас — добивание не понадобилось. Один из фотографов поймал кадр прямо в момент удара. На снимке видно, как лицо Фрэнки приняло неестественную форму, что напугало пользователей сети.

Видео нокаута в бою Фрэнки Эдгар — Марлон Вера:

Отметим, Эдгар проиграл свой 10-й поединок в профи, имея на своем счету 24 победы и 1 ничью. Вера, в свою очередь, выиграл 18-ю схватку в карьере при 7 поражениях и одной ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал о киношном нокауте на претендентском турнире UFC. Ранее на шоу UFC произошел страшный нокаутом коленом в голову.

Теги:
#Смешанные единоборства
Танк Т-80У
В регионах
Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины, а Кремль огрызнулся в ответ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Танк Т-80У
Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины, а Кремль огрызнулся в ответ
Дата публикации
Категория
Денис Куликовский
В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция": кто он и что о нем известно
Дата публикации
Категория
Флаги Украины и ЕС.
Украина больше не в "зеленом списке" ЕС: что это значит
Дата публикации
Категория
Jerry Heil мечтает записать дуэты с зарубежными исполнителями
Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны
Дата публикации
Категория
Кордон полиции на границе, видео от 9 ноября
Разводят костры и закидывают полицию камнями: что происходит на польско-белорусской границе (видео)