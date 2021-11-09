Лицо бойца ММА поменяло форму в момент нокаута (фото, видео)

Пугающее фото проигравшего бойца ММА завирусилось в сети.

В минувший уик-энд на турнире UFC 268 в Нью-Йорке зрители стали свидетелями не только невероятного нокаута в исполнении тяжеловеса Криса Барнетта, но и увидели, пожалуй, закат легенды смешанных единоборств американца Фрэнки Эдгара. Фото, сделанное в момент нокаута бывшего чемпиона, стало вирусным в сети.

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдгар в Нью-Йорке проиграл нокаутом своему соотечественнику Марлону Вера. В третьем раунде Вера нанес брутальный фронт-кик в голову сопернику и тот рухнул на канвас — добивание не понадобилось. Один из фотографов поймал кадр прямо в момент удара. На снимке видно, как лицо Фрэнки приняло неестественную форму, что напугало пользователей сети.

Видео нокаута в бою Фрэнки Эдгар — Марлон Вера:

Отметим, Эдгар проиграл свой 10-й поединок в профи, имея на своем счету 24 победы и 1 ничью. Вера, в свою очередь, выиграл 18-ю схватку в карьере при 7 поражениях и одной ничьей.

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