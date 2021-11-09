Укр

"Дима разогрелся": украинский боец ММА попробовал на вкус кровь соперника во время боя (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Яцко Новость обновлена 09 ноября 2021, 18:45
Дмитрий Яцко

Странный случай произошел на вечере ММА в столице Украины. 

На прошедшем в Киеве вечере смешанных единоборств Mad Cage от B1 "особо отличился" украинский боец ММА Дмитрий Яцко, который в какой-то момент захотел попробовать на вкус кровь соперника.

Во время поединка основного карда в весовой категории до 61 кг против израильтянина Дэвида Альмайо Яцко пустил кровь сопернику, а во время небольшой паузы ладонью собрал ее с тела оппонента, а затем демонстративно попробовал на вкус. Комментаторы отметили игру на публику от украинца и лишь посмеялись с таких действий. "Дима разогрелся", — пошутила диктор.

Отметим, в итоге Дмитрий победил Дэвида единогласным решением судей. На счету украинца три победы в трех боях.

Видео странной выходки Яцко доступно в сети:

Полное видео боя Дмитрий Яцко — Дэвид Альмайо:

Ранее "Телеграф" сообщал, что лицо легенды ММА Френки Эдгара изменилось до неузнаваемости во время нокаута на вечере UFC 268 в Нью-Йорке. Кроме того, впечатляющий нокаут случился на претендентском турнире UFC. Также, еще один невероятный нокаут был зафиксирован на вечере ММА в ОАЭ.

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#Смешанные единоборства
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