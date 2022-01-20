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"Майже всі використовують допінг": зірка ММА відверто розповів про спортсменів у Росії (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Магомед Ісмаїлов Новина оновлена 20 січня 2022, 13:41
Магомед Ісмаїлов

Боєць розкрив правду про ММА у РФ.

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств Магомед Ісмаїлов заявив про те, що переважна більшість його земляків, які виступають у ММА, використовують допінг.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі "Більше спорту".

На питання ведучої про міфи в ММА була порушена тема допінгу. Ісмаїлов зазначив, що у РФ більшість бійців сидять на хімії.

"У Росії 99,9% бійців сидять на хімії", — заявив Ісмаїлов.

35-річний Магомед провів свій останній поєдинок восени 2021 року в Сочі. Тоді Ісмаїлов достроково програв своєму земляку Володимиру Мінєєву.

Додамо, що бійці зустрічалися між собою раніше. У жовтні 2018 року у їхньому протистоянні була зафіксована нічия.

Планується, що Ісмаїлов свій наступний поєдинок проведе з Олександром Шлеменком. Очікується, що бій відбудеться влітку 2022 року. На рахунку "Маги" 17 перемог, три поразки та одна нічия. Свою найзнаменитішу перемогу Магомед здобув у бою з Олександром Ємельяненком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кікбоксер провів свій перший бій в UFC і здобув дивовижну перемогу нокаутом.

Теги:
#Змішані єдиноборства #Магомед Ісмаїлов
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