Кікбоксер здобув вражаючу перемогу у дебютному бою в UFC (відео)

Відмінний старт у найкращій ММА-лізі світу.

У ніч із 15 на 16 січня (час київський) у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені UFC APEX відбувся перший турнір від UFC у 2022 році.

В основному карді шоу UFC Vegas 46 в октагоні билися росіянин В’ячеслав Борщов та американець Дакота Буш. Поєдинок представників легкої ваги (до 70 кг) завершився вже у першому раунді. На 2-й хвилині Борщов, який прийшов в ММА з кікбоксингу, потужним ударом по корпусу зупинив американця, добивання не знадобилося.

Відео нокауту в бою В’ячеслав Борщов — Дакота Буш:

За свій виступ Борщов одержав від UFC додатковий чек на 50 тисяч доларів. До речі, боєм вечора був визнаний головний поєдинок карда Келвін Каттар — Гіга Чикадзе, в якому перемогу одноголосним рішенням суддів отримав перший.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі змішаних єдиноборств у Великій Британії глядачі здивувалися дивному підбору суперників. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як величезний боєць у клітці б'є "школяра".

Нагадаємо, у Танзанії боксер вилетів за межі рингу після удару суперника.