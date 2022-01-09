Давид проти Голіафа: боєць ММА нокаутував суперника, який вийшов на забій (відео)

Організатори боїв перейшли усі межі.

У Великій Британії відбувся вечір змішаних єдиноборств, на якому глядачі стали свідками досить дивного підбору суперників.

На це на своїй сторінці у Twitter звернув увагу журналіст Гаррі Вільямс.

Вільямс повідомив, що на шоу боїв Evolution of Combat 9 боєць ММА Арон Лео (на фото праворуч) без проблем нокаутував Крейга Вуда, який набагато менший за габаритами за свого суперника. У мережі припустили, що організатори шоу випустили в клітку школяра, проте Вуду на момент бою був 21 рік. Поєдинок тривав лічені секунди, а Крейг отримав кілька болючих ударів. У мережі розкритикували матчмейкінг, адже Вільямс міг завдати "маленькому" опоненту великої шкоди.

У мережі з’явилося відео бою Гаррі Вільямс — Крейг Вуд:

Додамо, що користувач CutTag у Twitter опублікував ще один "нечесний" бій, де один із суперників виходив у клітку на забій.

"Телеграф" нагадує, що боксерський поєдинок у Росії завершився трагедією. Боксер-професіонал Арешт Саакян опинився у тяжкому нокауті, а потім у стані коми був доставлений до лікарні. На жаль, він помер, так і не прийшовши до тями.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жахливий нокаут на вечорі ММА в Японії.