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Головою вниз: боєць ММА одним ударом відправив суперника в кому (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Бій завершився страшним нокаутом Новина оновлена 04 січня 2022, 17:30
Бій завершився страшним нокаутом

Змішані єдиноборства – небезпечний вид спорту.

На вечорі ММА від японського промоушена Pancrase Hybrid Wrestling глядачі стали свідками вбивчого нокауту.

Про це повідомляє sport.ua.

У поєдинку, що відбувся у грудні 2021 року, японські бійці влаштували безкомпромісну рубку. Суперники, забувши про захист, розпочали обмін ударами у центральній частині клітки. Якоїсь миті один із бійців зустрічним ударом з правою "погасив світло" опоненту. Спортсмен знепритомнів і впав на канвас обличчям униз. Рефері в клітці намагався привести бійця до тями, проте це зробити йому не вдалося.

Відео страшного нокауту в бою японських бійців змішаного стилю доступне в мережі:

Раніше "Телеграф" повідомляв про жорсткий нокаут на вечорі боксу в Голлівуді, де кубинський суперваговик Луїс Ортіс побив колишнього чемпіона світу Чарльза Мартіна зі США. Крім того, небитий боксер легкої ваги американець Френк Мартін здобув перемогу над філіппінцем Ромеро Дуно.

Нагадаємо, нокаутом року в боксі було визнано удар у поєдинку американця Габріеля Росадо та Бектеміра Мелікузієва з Узбекистану.

Теги:
#Нокаут #Змішані єдиноборства
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