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"Кінг-Конг" нокаутував екс-чемпіона світу, побувавши у двох нокдаунах (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Луїс Ортіс — Чарльз Мартін Новина оновлена 02 січня 2022, 10:33
Луїс Ортіс — Чарльз Мартін

Бій вікових суперваговиків порадував.

У ніч на 2 січня (час київський) у Голлівуді (штат Флорида, США) пройшов великий вечір професійного боксу, в якому окрім "Спадкоємця Кличка" виступили й інші суперваговики, зокрема Луїс Ортіс ефектно нокаутував Чарльза Мартіна.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі промоутерської компанії PBC.

42-річний Ортіс на прізвисько "Кінг-Конг" у бою з 35-річним екс-чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі Мартіном двічі опинявся у нокдауні в 1-му та 4-му раундах. Кубинець зумів відновитись і в 6-му раунді нокаутував опонента. Після потужного удару з лівої Чарльз на прізвисько "Принц Чарльз" "відключився", а Ортіс нещадно добив суперника.

Відео нокауту в бою Луїс Ортіс — Чарльз Мартін:

Найкращі моменти бою Ортіс — Мартін:

Додамо, що Луїс виграв свій 33-й поєдинок у профі за двох поразок. Чарльз програв утретє, маючи у своєму послужному списку 28 перемог та одну нічию.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український суперваговик Олександр Тесленко опинився у важкому нокауті у поєдинку проти "Великого малюка" Джареда Андерсона.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Луїс Ортіс #Чарльз Мартін
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