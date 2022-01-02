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"Спадкоємець Кличка" нокаутував грузина, побувавши у двох нокдаунах (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Вихрист Новина оновлена 02 січня 2022, 09:45
Віктор Вихрист

Українець видав вогняний бій.

У ніч на неділю, 2 січня (час київський), у Голлівуді (штат Флорида, США) відбувся перший великий вечір боксу у 2022 році, в андеркарді якого виступив наш співвітчизник Віктор Вихрист. Поєдинок подарував глядачам 4 нокдауни та нокаут вже за 2 раунди.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі PBC on Fox.

Непереможний українець Вихрист (9–0, 6 KO) та грузин Яго Кіладзе (27–6–1, 19 KO) видали неймовірне шоу. Боксери у перших двох раундах обмінялися одразу двома нокдаунами. А ось після третього падіння Яго рефері в ринзі зупинив бій, зафіксувавши перемогу Віктора, якого прозвали "Спадкоємцем Кличка" за подібну статуру, технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Віктор Вихрист — Яго Кіладзе:

Найкращі моменти бою Вихрист — Кіладзе:

Для українця цей успіх став 9-м у кар’єрі, а ось грузин зазнав шостої поразки у профі, маючи на своєму рахунку 27 перемог та одну нічию.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український суперваговик Олександр Тесленко опинився у тяжкому нокауті в бою проти американця Джареда Андерсона.

Теги:
#Бокс #Віктор Вихрист #Яго Кіладзе
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