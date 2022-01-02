"Спадкоємець Кличка" нокаутував грузина, побувавши у двох нокдаунах (відео)
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Українець видав вогняний бій.
У ніч на неділю, 2 січня (час київський), у Голлівуді (штат Флорида, США) відбувся перший великий вечір боксу у 2022 році, в андеркарді якого виступив наш співвітчизник Віктор Вихрист. Поєдинок подарував глядачам 4 нокдауни та нокаут вже за 2 раунди.
Відповідне відео доступне на YouTube-каналі PBC on Fox.
Непереможний українець Вихрист (9–0, 6 KO) та грузин Яго Кіладзе (27–6–1, 19 KO) видали неймовірне шоу. Боксери у перших двох раундах обмінялися одразу двома нокдаунами. А ось після третього падіння Яго рефері в ринзі зупинив бій, зафіксувавши перемогу Віктора, якого прозвали "Спадкоємцем Кличка" за подібну статуру, технічним нокаутом.
Відео нокауту в бою Віктор Вихрист — Яго Кіладзе:
Найкращі моменти бою Вихрист — Кіладзе:
Для українця цей успіх став 9-м у кар’єрі, а ось грузин зазнав шостої поразки у профі, маючи на своєму рахунку 27 перемог та одну нічию.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український суперваговик Олександр Тесленко опинився у тяжкому нокауті в бою проти американця Джареда Андерсона.
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