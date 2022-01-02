"Наследник Кличко" нокаутировал грузина, побывав в двух нокдаунах (видео)

Украинец выдал огненный бой.

В ночь на воскресенье, 2 января (время киевское), в Голливуде (штат Флорида, США) состоялся первый крупный вечер бокса в 2022 году, в андеркарде которого выступил наш соотечественник Виктор Выхрист. Поединок подарил зрителям 4 нокдауна и нокаут уже за два раунда.

Соответсвующее видео доступно на YouTube-канале PBC on Fox.

Непобедимый украинец Выхрист (9–0, 6 KO) и грузин Яго Киладзе (27–6–1, 19 KO) выдали невероятное шоу. Боксеры в первых двух раундах обменялись сразу двумя нокдаунами. А вот после третьего падения Яго рефери в ринге остановил схватку, зафиксировав победу Виктора, которого прозвали "Наследником Кличко" за похожее телосложение, техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Виктор Выхрист — Яго Киладзе:

Лучшие моменты боя Выхрист — Киладзе:

Для украинца этот успех стал 9-м в карьере, а вот грузин потерпел шестое поражение в профи, имея на своем счету 27 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский супертяж Александр Тесленко оказался в тяжелом нокауте в бою против американца Джареда Андерсона.