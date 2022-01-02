"Кинг-Конг" нокаутировал экс-чемпиона мира, побывав в двух нокдаунах (видео)

Бой возрастных супертяжей порадовал.

В ночь на 2 января (время киевское) в Голливуде (штат Флорида, США) прошел большой вечер профессионального бокса, в котором кроме "Наследника Кличко" выступили и другие супертяжи, в частности Луис Ортис эффектно нокаутировал Чарльза Мартина.

Соответсвующее видео доступно на YouTube-канале промоутерской компании PBC.

42-летний Ортис по прозвищу "Кинг-Конг" в бою с 35-летним экс-чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе Мартином дважды оказывался в нокдауне в 1-м и 4-м раундах. Кубинец сумел восстановиться и в 6-м раунде нокаутировал оппонента. После мощнейшего удара с левой Чарльз по прозвищу "Принц Чарльз" "отключился", а Ортис нещадно добил соперника.

Видео нокаута в бою Луис Ортис — Чарльз Мартин:

Лучшие моменты боя Ортис — Мартин:

Добавим, что Луис выиграл свой 33-й поединок в профи при двух поражениях. Чарльз проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 28 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский супертяж Александр Тесленко оказался в тяжелом нокауте в поединке против "Большого малыша" Джареда Андерсона.