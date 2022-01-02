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Непереможний "Привид" нокаутував філіппінця у дивізіоні Ломаченка (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Френк Мартін — Ромеро Дуно Новина оновлена 02 січня 2022, 14:22
Френк Мартін — Ромеро Дуно

Бій легковаговиків у США завершився ефектним нокаутом.

У ніч на 2 січня в Голлівуді (штат Флорида, США) на арені в Seminole Hard Rock Hotel and Casino відбувся великий вечір професійного боксу Луїс Ортіс — Чарльз Мартін. В андеркарді шоу легковаговик (до 61,235 кг) Френк Мартін (15-0, 11 KO) переміг Ромеро Дуно (24-3, 19 KO).

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі промоутерської компанії PBC.

Непереможний американець Мартін розправився з філіппінцем Дуно за 4 раунди. У четвертій 3-хвилинці 26-річний Френк на прізвисько "Привид" двічі відправив 26-річного Ромеро на прізвисько "Безжальний" у нокдаун. Після другого падіння рефері зупинив бій і зафіксував перемогу американця технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Френк Мартін — Ромеро Дуно:

Найкращі моменти бою Мартін — Дуно:

Зазначимо, Ромеро виграв свій 15-й поєдинок у кар’єрі, а Мартін програв утретє, маючи у своєму послужному списку 24 тріумфи.

Додамо, що у легкій вазі проводить свої поєдинки українець Василь Ломаченко, який нещодавно переміг ганця Річарда Коммі.

Нагадаємо, на вечорі боксу в Голлівуді українець Віктор Вихрист провів видовищний поєдинок проти грузина Яго Кіладзе.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Френк Мартін
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