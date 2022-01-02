Непобедимый "Призрак" нокаутировал филиппинца в дивизионе Ломаченко (видео)

Бой легковесов в США завершился эффектным нокаутом.

В ночь на 2 января в Голливуде (штат Флорида, США) на арене в Seminole Hard Rock Hotel and Casino состоялся большой вечер профессионального бокса Луис Ортис — Чарльз Мартин. В андеркарде шоу легковес (до 61,235 кг) Фрэнк Мартин (15-0, 11 KO) победил Ромеро Дуно (24-3, 19 KO).

Соответсвующее видео опубликовано на YouTube-канале промоутерской компании PBC.

Непобедимый американец Мартин расправился с филиппинцем Дуно за 4 раунда. В четвертой 3-минутке 26-летний Фрэнк по прозвищу "Призрак" дважды отправил 26-летнего Ромеро по прозвищу "Безжалостный" в нокдаун. После второго падения рефери остановил схватку и зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Фрэнк Мартин — Ромеро Дуно:

Лучшие моменты боя Мартин — Дуно:

Отметим, Ромеро выиграл свой 15-й поединок в карьере, а Мартин проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 24 триумфа.

Добавим, что в легком весе проводит свои поединки украинец Василий Ломаченко, который недавно победил ганца Ричарда Комми.

Напомним, на вечере бокса в Голливуде украинец Виктор Выхрист провел зрелищный поединок против грузина Яго Киладзе.