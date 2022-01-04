Укр

Головой вниз: боец ММА одним ударом отправил соперника в кому (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Бой завершился страшным нокаутом Новость обновлена 04 января 2022, 17:30
Бой завершился страшным нокаутом

Смешанные единоборства — опасный вид спорта.

На вечере ММА от японского промоушена Pancrase Hybrid Wrestling зрители стали свидетелями убийственного нокаута.

Об этом сообщает sport.ua.

В поединке, который состоялся в декабре 2021 года, японские бойцы устроили бескомпромиссную рубку. Соперники, позабыв о защите, начали обмен ударами в центральной части клетки. В какой-то момент один из бойцов встречным ударом с правой "потушил свет" оппоненту. Спортсмен потерял сознание и рухнул на канвас лицом вниз. Рефери в клетке пытался привести бойца в чувство, однако это сделать ему не удалось.

Видео страшного нокаута в бою японских бойцов смешанного стиля доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Голливуде, где кубинский супертяж Луис Ортис избил бывшего чемпиона мира Чарльза Мартина из США. Кроме того, небитый боксер легкого веса американец Фрэнк Мартин добыл зрелищную победу над филиппинцем Ромеро Дуно.

Напомним, нокаутом года в боксе был признан удар в поединке американца Габриэля Росадо и Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

Теги:
#Нокаут #Смешанные единоборства
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