Укр

Налетел на встречный: назван нокаут года в боксе (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
224
Габриэль Росадо вырубил Бектемира Меликузиева Новость обновлена 30 декабря 2021, 16:51
Габриэль Росадо вырубил Бектемира Меликузиева

Тайминг в боксе значит многое.

Американский боксер Габриэль Росадо, который в июне досрочно победил небитого ранее Бектемира Меликузиева из Узбекистана, выиграл награду за лучший нокаут в 2021 году по версии авторитетного журнала The Ring.

Об этом сообщает журнал на своей страничке в Twitter.

35-летний Росадо, за спиной которого 14 поражений и 26 побед, 19 июня 2021 года сумел нокаутировать непобедимого до этого 25-летнего Меликузиева. В третьем раунде при полном доминировании соперника Габриэль чудовищным встречным ударом вырубил оппонента.

Видео нокаута в бою Габриэль Росадо — Бектемир Меликузиев:

Добавим, что The Ring посчитал, что шоу Усик — Джошуа стало главным событием в мире бокса в 2021 году, а лучшим боксером стал Сауль Альварес, избивший недавно Калеба Планта. Бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3 признан лучшим в уходящем году, а 4-й раунд в этой дуэли — лучшей 3-минуткой. Апсетом года стало поражение Теофимо Лопеса в поединке с Джорджем Камбососом. Австралийский боксер может стать следующим соперником Василия Ломаченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик выследил Джошуа в теплых краях. Ожидается, что боксеры проведут реванш в 2022 году. К слову, Александр недавно заступился за Ломаченко.

Теги:
#Бокс #Нокаут
В некоторые страны въезд уже воспрещен
Путешествия
"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В некоторые страны въезд уже воспрещен
"Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика)
Дата публикации
Категория
В СБУ говорят, что 40-летний боевик сбился с ориентиров и пришел в украинскую армию сам
Заблудился и пошел "штурмовать" ВСУ: известны подробности о задержании командира боевиков с паспортом РФ (фото)
Дата публикации
Категория
Сразу получить деньги от государства в "Привате" невозможно
Где деньги? Клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы с получением тысячи Зеленского
Дата публикации
Категория
Для шаманского ритуала использовали портрет президента
Шаманы Перу "очистили" Зеленского: детали ритуала (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Скандальные итоги 2021 года для Зеленского
Пять "зашкваров" Зеленского и Ко: санкции, борьба за "телек" и скандалы на дорогах