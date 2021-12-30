Налетел на встречный: назван нокаут года в боксе (видео)

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Американский боксер Габриэль Росадо, который в июне досрочно победил небитого ранее Бектемира Меликузиева из Узбекистана, выиграл награду за лучший нокаут в 2021 году по версии авторитетного журнала The Ring.

Об этом сообщает журнал на своей страничке в Twitter.

35-летний Росадо, за спиной которого 14 поражений и 26 побед, 19 июня 2021 года сумел нокаутировать непобедимого до этого 25-летнего Меликузиева. В третьем раунде при полном доминировании соперника Габриэль чудовищным встречным ударом вырубил оппонента.

Видео нокаута в бою Габриэль Росадо — Бектемир Меликузиев:

Добавим, что The Ring посчитал, что шоу Усик — Джошуа стало главным событием в мире бокса в 2021 году, а лучшим боксером стал Сауль Альварес, избивший недавно Калеба Планта. Бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3 признан лучшим в уходящем году, а 4-й раунд в этой дуэли — лучшей 3-минуткой. Апсетом года стало поражение Теофимо Лопеса в поединке с Джорджем Камбососом. Австралийский боксер может стать следующим соперником Василия Ломаченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик выследил Джошуа в теплых краях. Ожидается, что боксеры проведут реванш в 2022 году. К слову, Александр недавно заступился за Ломаченко.