Налетів на зустрічний: названо нокаут року у боксі (відео)

Таймінг у боксі означає дуже багато.

Американський боксер Габріель Росадо, який у червні достроково переміг небитого раніше Бектеміра Мелікузієва з Узбекистану, виграв нагороду за найкращий нокаут у 2021 році за версією авторитетного журналу The Ring.

Про це повідомляє журнал на своїй сторінці у Twitter.

35-річний Росадо, за спиною якого 14 поразок та 26 перемог, 19 червня 2021 року зумів нокаутувати непереможного до цього 25-річного Мелікузієва. У третьому раунді за повного домінування суперника Габріель жахливим зустрічним ударом вирубав опонента.

Відео нокауту в бою Габріель Росадо — Бектемір Мелікузієв:

Додамо, що The Ring вирішив, що шоу Усик — Джошуа стало головною подією у світі боксу у 2021 році, а найкращим боксером став мексиканець Сауль Альварес, який нещодавно побив Калеба Планта. Бій Тайсон Ф’юрі — Деонтей Уайлдер 3 визнаний найкращим у 2021 році, а 4-й раунд у цій дуелі — найкращою 3-хвилинкою. Апсетом року стала поразка Теофімо Лопеса у поєдинку з Джорджем Камбососом. Австралійський боксер може стати наступним суперником Василя Ломаченка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик вистежив Джошуа у теплих краях. Очікується, що боксери проведуть реванш у 2022 році. До слова, Олександр нещодавно заступився за Ломаченка.