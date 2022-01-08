"Серце розривається": помер російський боксер, який потрапив у кому після брутального нокауту (відео)

Боєць так і не прийшов до тями після тяжкого нокауту.

Російський боксер-професіонал Арест Саакян помер після отриманих ударів у поєдинку проти співвітчизника Ігоря Семерніна на вечорі боксу у Тольятті (Самарська область).

Про смерть Ареста повідомила його сестра в Instagram.

26 грудня на вечорі боксу "Королі Накаутів" у Тольятті Саакян провів 8-раундовий поєдинок проти Семерніна в рамках напівважкої ваги (до 79,378 кг). В останньому раунді Арест пропустив удар, після якого його захитало. Потім боксер упав. Саакяна відвезли до місцевої лікарні, де йому поставили діагноз набряк головного мозку та кома III ступеня. Понад 10 днів спортсмен боровся за життя. 7 січня 26-річний боксер помер, не приходячи до тями. Ховати Ареста планують у Вірменії, а прощання з ним відбудеться 11 січня у Тольятті.

"Як … як далі жити …. Душа наша … радість наша …. Моє серце розривається на частини … Я не вірю … це як страшний сон … Ми тебе дуже любили .. дуже .. рідний наш. Ти був добрим, веселим, чудовим, щирою людиною…", — написала сестра боксера, яка повідомила сумну новину.

Додамо, що Семернін записав відеозвернення у зв’язку зі смертю суперника.

Зазначимо, Саакян розпочав професійну кар’єру боксера у 2018 році та встиг виграти пояс WBC Asian Silver у середній вазі (до 72,574 кг). На його рахунку було 6 перемог та три поразки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про жахливий нокаут на вечорі боксу в Африці.