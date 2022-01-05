Боксер-дебютант однією лівою "загасив світло" супернику (відео)
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В Африці росте чемпіон.
У суботу, 1 січня, на вечорі боксу в Дар-ес-Саламі (Танзанія) відбувся цікавий вечір професійного боксу. На шоу глядачі стали свідками ефектного нокауту.
Відповідне відео доступне на сторінці Tim Boxeo у Twitter.
У поєдинку представників найлегшої ваги (до 53,525 кг) боксер-дебютант Еммануель Шендада провів поєдинок проти Юнуса Нассоро, який уже встиг дебютувати у профі-боксі у 2019 році. Танзанієць Юннус після 2-річного простою не зумів нав’язати опір співвітчизнику. У другому раунді Еммануель жорстким ударом з лівої "загасив світло" супернику, який впав непритомним на настил рингу. Бій тут же було зупинено.
Відео нокауту в бою Еммануель Шендада — Юнус Нассоро доступне в мережі:
Шендада переміг у дебютному поєдинку, а Нассоро програв свій другий бій на професійному рингу.
Раніше "Телеграф" повідомляв про брутальний нокаут на вечорі суперваговиків у Голлівуді (штат Флорида, США), де кубинець Луїс Ортіс побив колишнього чемпіона світу Чарльза Мартіна зі США.
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