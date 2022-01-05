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Боксер-дебютант однією лівою "загасив світло" супернику (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Еммануель Шендада — Юнус Нассоро Новина оновлена 05 січня 2022, 10:59
Еммануель Шендада — Юнус Нассоро

В Африці росте чемпіон.

У суботу, 1 січня, на вечорі боксу в Дар-ес-Саламі (Танзанія) відбувся цікавий вечір професійного боксу. На шоу глядачі стали свідками ефектного нокауту.

Відповідне відео доступне на сторінці Tim Boxeo у Twitter.

У поєдинку представників найлегшої ваги (до 53,525 кг) боксер-дебютант Еммануель Шендада провів поєдинок проти Юнуса Нассоро, який уже встиг дебютувати у профі-боксі у 2019 році. Танзанієць Юннус після 2-річного простою не зумів нав’язати опір співвітчизнику. У другому раунді Еммануель жорстким ударом з лівої "загасив світло" супернику, який впав непритомним на настил рингу. Бій тут же було зупинено.

Відео нокауту в бою Еммануель Шендада — Юнус Нассоро доступне в мережі:

Шендада переміг у дебютному поєдинку, а Нассоро програв свій другий бій на професійному рингу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про брутальний нокаут на вечорі суперваговиків у Голлівуді (штат Флорида, США), де кубинець Луїс Ортіс побив колишнього чемпіона світу Чарльза Мартіна зі США.

Теги:
#Бокс #Нокаут
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