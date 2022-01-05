Укр

Боксер-дебютант одной левой "потушил свет" сопернику (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Эммануэль Шендада - Юнус Нассоро Новость обновлена 05 января 2022, 10:59
Эммануэль Шендада - Юнус Нассоро

В Африке растет чемпион.

В субботу, 1 января, на вечере бокса в Дар-эс-Саламе (Танзания) прошел занимательный вечер профессионального бокса. На шоу зрители стали свидетелями эффектного нокаута.

Соответсвующее видео доступно на страничке Tim Boxeo в Twitter.

В поединке представителей легчайшего веса (до 53,525 кг) боксер-дебютант Эммануэль Шендада провел поединок против Юнуса Нассоро, который уже успел дебютировать в профи-боксе в 2019 году. Танзаниец Юннус после 2-летнего простоя не сумел навязать сопротивление соотечественнику. Во втором раунде Эммануэль жестким ударом с левой "потушил свет сопернику", который без сознания рухнул на настил ринга. Бой тут же был остановлен.

Видео нокаута в бою Эммануэль Шендада — Юнус Нассоро достуно в сети:

Шендада добыл победу в дебютном поединке, а Нассоро проиграл свой второй бой на профессиональном ринге.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере супертяжей в Голливуде (штат Флорида, США), где кубинец Луис Ортис избил бывшего чемпиона мира Чарльза Мартина из США.

Теги:
#Бокс #Нокаут
Силовики пытались сдержать протестующих на подступах к центральной площади Алматы
Новости СНГ
В Алматы - жесткие столкновения и взрывы: свежие данные о протестах в Казахстане (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Силовики пытались сдержать протестующих на подступах к центральной площади Алматы
В Алматы - жесткие столкновения и взрывы: свежие данные о протестах в Казахстане (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сколько будет стоить недвижимость в Украине в 2022 году
Рынок недвижимости замер в ожидании: что будет с ценами на квартиры в 2022 году
Дата публикации
Категория
Выявить "Флурону" можно только по результатам тестирования на коронавирус и грипп
Новый вирус "Флурона" атакует Европу: главные симптомы, тяжесть болезни и способы защититься
Дата публикации
Категория
"Минус" возвращается в Украину
В Украине резко поменяется погода: какие регионы накроют морозы на Рождество
Дата публикации
Категория
Рождество 2022 - колядки и щедровки для взрослых и детей
Когда колядуют и щедруют в Украине: дата, традиции и тексты обрядовых песен