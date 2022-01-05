Боксер-дебютант одной левой "потушил свет" сопернику (видео)

В Африке растет чемпион.

В субботу, 1 января, на вечере бокса в Дар-эс-Саламе (Танзания) прошел занимательный вечер профессионального бокса. На шоу зрители стали свидетелями эффектного нокаута.

Соответсвующее видео доступно на страничке Tim Boxeo в Twitter.

В поединке представителей легчайшего веса (до 53,525 кг) боксер-дебютант Эммануэль Шендада провел поединок против Юнуса Нассоро, который уже успел дебютировать в профи-боксе в 2019 году. Танзаниец Юннус после 2-летнего простоя не сумел навязать сопротивление соотечественнику. Во втором раунде Эммануэль жестким ударом с левой "потушил свет сопернику", который без сознания рухнул на настил ринга. Бой тут же был остановлен.

Видео нокаута в бою Эммануэль Шендада — Юнус Нассоро достуно в сети:

Шендада добыл победу в дебютном поединке, а Нассоро проиграл свой второй бой на профессиональном ринге.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере супертяжей в Голливуде (штат Флорида, США), где кубинец Луис Ортис избил бывшего чемпиона мира Чарльза Мартина из США.