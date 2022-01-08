Укр

"Сердце разрывается": умер российский боксер, попавший в кому после брутального нокаута (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Арест Саакян Новость обновлена 08 января 2022, 18:34
Арест Саакян

Боец так и не пришел в себя после тяжелого нокаута.

Российский боксер-профессионал Арест Саакян умер после полученных ударов в поединке против соотечественника Игоря Семернина на вечере бокса в Тольятти (Самарская область).

О смерти Ареста сообщила его сестра в Instagram.

26 декабря на вечере бокса "Короли Накаутов" в Тольятти Саакян провел 8-раундовый поединок против Семернина в рамках полутяжелого веса (до 79,378 кг). В последнем раунде Арест пропустил удар, после которого его зашатало. Затем боксер упал. Саакяна отвезли в местную больницу, где ему поставили диагноз отек головного мозга и кома третьей степени. Больше 10 дней спортсмен сражался за жизнь. 7 января 26-летний боксер умер, не приходя в сознание. Хоронить ареста планируют в Армении, а прощание с ним состоится 11 января в Тольятти.

"Как … как дальше жить…. Душа наша… радость наша…. Мое сердце разрывается на части…Я не верю… это как страшный сон… Мы тебя очень любили .. очень .. родной наш. Ты был самым добрым, веселым, замечательным, искренним человеком…", — написала сестра боксера, сообщившая печальную новость.

Добавим, что Семернин записал видеообращение в связи со смертью соперника.

Отметим, Саакян начал профессиональную карьеру боксера в 2018 году и успел выиграть пояс WBC Asian Silver в среднем весе (до 72,574 кг). На его счету было 6 побед и три поражения.

Ранее "Телеграф" сообщал о жутком нокауте на вечере бокса в Африке.

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#Бокс #Нокаут
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